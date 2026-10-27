Menor de edad era extorsionada mediante ‘sexting’: joven de 20 años fue capturado por este hecho

En Chiquinquirá, Boyacá, el Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de un hombre de 20 años señalado de extorsionar a una menor de edad bajo la modalidad de sexting.

El capturado le exigía un pago de 250 mil pesos a la víctima a cambio de no difundir sus fotos íntimas, al negarse, el hombre la habría agredido sexualmente.

“Ante la negativa de la menor, presuntamente la agredió sexualmente, causándole graves afectaciones psicológicas que incluso la llevaron a intentar quitarse la vida”, aseguró el Teniente Coronel Iván Rojas, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13.

La captura se logró mediante una entrega controlada gracias a la denuncia oportuna del padre de la menor, quien acudió a las autoridades para denunciar este hecho.

Desde el Gaula militar invitan a denunciar cualquier hecho de secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 147.