Mineros de Socha piden plazo para avanzar en la formalización y advierten crisis económica y social

Mineros de Socha protestan por el cierre de 50 bocaminas y piden soluciones para proteger el empleo.

Socha

Los mineros tradicionales de carbón de Socha salieron a marchar el lunes 26 de octubre para pedirle al Gobierno nacional y al Ministerio de Minas y Energía soluciones frente a la situación que enfrentan las explotaciones de la vereda El Curital, tras el anuncio de que al menos 50 bocaminas serán cerradas por una orden judicial.

Andrés Martínez vocero de los manifestantes aseguró que la medida amenaza unos dos mil empleos directos y más de cinco mil indirectos y que en el municipio mueven el 70% del carbón de la región y de llegarse a hacer este cierre el impacto sería muy grande por lo que solicitaron una mesa de diálogo con el alcalde, Óscar Antonio Hurtado y demás autoridades para advertir la crisis social y económica que podría provocar esta medida en el municipio.

Ampliar Cerrar

El alcalde de Socha, Óscar Antonio Hurtado acompañó la manifestación de los mineros y la instalación de una mesa de diálogo para solicitar a los gobiernos departamental y nacional que escuchen sus inquietudes y atiendan sus solicitudes.

“Desde la Administración Municipal reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto y la búsqueda conjunta de soluciones para nuestras comunidades”.

Las autoridades se comprometieron a gestionar alternativas ante el juez que ordenó la medida, mientras los mineros esperan una revisión del plazo para evitar afectaciones en la región.