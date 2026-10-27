Chiquinquirá: 1.800 estudiantes siguen afectados por el colapso del techo de su colegio

El colapso de una sección del techo de la sede principal del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Chiquinquirá, mantiene dificultades en la prestación del servicio educativo para cerca de 1.800 estudiantes. La emergencia se produjo en medio de los deterioros que presentaba la cubierta y de las intervenciones que adelantaban la Alcaldía municipal y la Gobernación de Boyacá, con estudios apoyados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Así lo explicó Luz Adriana Ortiz, rectora de la institución, quien indicó que los problemas en el techo se venían evidenciando desde aproximadamente 18 meses atrás.

La caída de parte de la estructura obligó a reorganizar las actividades académicas y administrativas del plantel. Según la rectora, las condiciones actuales han generado dificultades para garantizar el funcionamiento habitual del colegio, especialmente para los estudiantes de bachillerato, que han tenido que distribuirse en dos jornadas. La situación prolonga las incomodidades para la comunidad educativa, mientras se concreta una solución de infraestructura que permita recuperar los espacios afectados y normalizar las actividades escolares.

Frente a la financiación y ejecución de las obras, Ortiz señaló que tanto la Gobernación de Boyacá como la Alcaldía de Chiquinquirá han adelantado gestiones para destinar los recursos necesarios. Sin embargo, la información que ha recibido la institución es que el proceso contractual continúa en trámite y que próximamente se definirían las condiciones del contrato y el contratista encargado de ejecutar los trabajos. Hasta el momento, la comunidad educativa no conoce una fecha concreta para el inicio de la intervención.

La rectora confirmó que se reunió con la Secretaría de Educación de Boyacá para conocer los avances, pero que la respuesta se limita a señalar que el proceso contractual se adelantará en los próximos días, sin precisar un cronograma. La falta de una fecha definida mantiene la incertidumbre sobre cuánto tiempo más deberán permanecer los estudiantes bajo las actuales condiciones. Mientras avanzan los trámites administrativos, la comunidad educativa espera que las autoridades concreten la contratación y expliquen cuándo comenzarán las obras para recuperar la cubierta del colegio.