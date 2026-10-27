Un muerto y seis heridos dejó caída de cables de alta tensión en vía Tenjo - Bogotá

A las 2:54 de la tarde de este lunes 26 de octubre, en el kilómetro 5 de la vía Siberia - Tenjo, un bus intermunicipal de la empresa Águila, que conducía hacía Tabio, fue sorprendido por la caída de varios cables de alta tensión que ocasionaron que iniciará una conflagración en la parte de abajo del vehículo, que ocasionaron la muerte de una persona y que otras seis resultaran heridas, entre ellos un bombero que atendía la emergencia.

“Recibimos el reporte de un grave incidente en la Vereda el Chacal por la caída de cables de alta tensión sobre un bus de la empresa Águila, la cual transportaba pasajeros y llevaba la ruta Bogotá - Tabio”, aseguró el Delegado de Bomberos de Cundinamarca, el Capitán Álvaro Farfán.

Esto obligó a que los ocupantes del vehículo evacuarán de emergencia por puertas y ventanas; al lugar llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Tenjo con 13 unidades bomberiles, 3 ambulancias y 1 máquina extintora.

Todos los heridos fueron remitidos y trasladados al Hospital de Engativá en Bogotá, donde reciben atención médica especializada, entre ellos una mujer que se encuentra en estado de gravedad.