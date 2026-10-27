Una pistola y seis cartuchos llevaron a la captura de ‘Januel’ en Pablo Sexto

Un control policial en el barrio Pablo Sexto terminó con la captura de un hombre de 24 años, señalado de portar ilegalmente un arma de fuego y seis cartuchos.

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El procedimiento se realizó durante operativos de vigilancia y registro adelantados por uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena. En medio de los controles, los agentes interceptaron al joven, conocido como ‘Januel’, y encontraron en su poder una pistola marca Carl Walther, calibre 7,65 milímetros, junto con seis cartuchos para la misma.

Tras la incautación, el hombre fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, aseguró que los controles continuarán en distintos sectores de la ciudad para retirar armas de las calles y prevenir hechos que pongan en riesgo a la comunidad.

“Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en los barrios de Cartagena, desarrollando controles permanentes para retirar de las calles armas de fuego que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos”, afirmó el oficial.

La Policía invitó a los ciudadanos a suministrar información que permita prevenir delitos y reportar situaciones que afecten la seguridad y la convivencia.