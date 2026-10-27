¿Por qué protestó encadenado un veedor de salud en la sede de sanidad de la Policía en Armenia?

Armenia

Un veedor de sanidad de la Policía se encadenó en la sede de la entidad en Armenia por la mala prestación de servicio de salud para los veteranos de la policía y sus familias, demoras en la entrega de medicamentos, citas, remisiones y cirugías.

Estamos hablando de Carlos Arturo López Ríos sargento vice primero de la policía, veterano, veedor de la salud del Quindío y a nivel nacional del sistema de salud de las fuerzas militares y de policía

Sobre encadenarse explicó “debí encadenarme en las instalaciones del servicio de salud de la Policía Nacional en solidaridad con todos los enfermos y sus familias del de nuestro sistema de salud que cada vez está más colapsado, que cada vez está más abandonado y que tristemente los 650.000 usuarios a nivel del país no encuentran soluciones”

“Cada vez la problemática es más grave, los sufrimientos peores, las muertes que se podrían evitar es el caos total en un sistema que se convirtió en el peor violador de los derechos humanos en el país. Tristemente esa es la realidad, suena cruda, pero así es”

Agregó el veedor “No es culpa del gobierno actual es culpa de los anteriores, pero el gobierno actual y el gobernante actual se comprometió inmediatamente a no más asumiera a expedir unos decretos para un plan de choque y salvaguardar la integridad física de las personas enfermas incluidos los miembros de la fuerza pública.

Cortesía Carlos Arturo López

Estábamos atentos de esa situación, esperábamos que se diera concretamente, pero pasan y pasan los días y a pesar de un fallo judicial de una acción popular que el Consejo de Estado la ratificó, donde se comprobó que había violación de los derechos humanos y que el sistema estaba haciendo padecer a los usuarios del sistema de salud, no hay soluciones”

El mensaje al presidente de la República “nosotros necesitamos que haya soluciones concretas, que el plan de choque sea inmediato y que venga a las regiones y se reúna con los dolientes, con los enfermos y sus familias para que realmente tomemos las medidas pertinentes y se acabe este de sangre, este sufrimiento, queremos que desde el Quindío el presidente venga, se manifieste y nos solucione esta problemática para que sirva como modelo nacional”