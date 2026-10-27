Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia a Barranquilla

El cantante vallenato Kbeto Zuleta será trasladado en las próximas horas a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su tratamiento médico especializado, luego del grave accidente de tránsito que sufrió el bus en el que se movilizaba junto a integrantes de su agrupación musical.

La decisión fue tomada tras una reunión entre sus familiares, encabezados por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, y el equipo médico de la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar, donde el artista recibe atención médica.

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Según el comunicado divulgado por el mánager y el equipo de comunicaciones de la agrupación, el traslado se realizará en un avión ambulancia desde el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar hasta el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.

“Se tomó la decisión de trasladar a KBeto Zuleta a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada”, señala el documento.

Una vez ingrese al centro asistencial, el cantante continuará bajo atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con vigilancia médica permanente y seguimiento especializado. Por ahora, el comunicado no entrega detalles adicionales sobre su evolución clínica ni precisa la hora exacta de la remisión.

El accidente que mantiene en alerta al mundo vallenato

El traslado se produce después del grave siniestro vial ocurrido en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta sufrió un accidente en inmediaciones del río Ariguaní, en el corredor entre los departamentos del Cesar y Magdalena.

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De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el vehículo se salió de la vía y cayó desde un puente cuando la agrupación regresaba a Valledupar después de una presentación musical en Sincelejo, Sucre. El balance inicial reportado por ese medio daba cuenta de dos músicos fallecidos y cerca de 20 personas heridas. Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación de las autoridades.

Entre las víctimas mortales identificadas inicialmente se encuentran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación.

El propio Kbeto Zuleta resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La emergencia generó preocupación entre sus familiares, seguidores y representantes del género vallenato.

La familia agradeció la atención médica recibida

En el comunicado, el equipo del artista expresó su agradecimiento a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, así como a los médicos, especialistas y trabajadores asistenciales que han acompañado al cantante y a sus familiares durante su permanencia en ese centro médico.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a SINAIS VITAIS CLÍNICA REGIONAL DE ESPECIALISTAS, a sus médicos, especialistas y a todo su personal asistencial por la atención, la dedicación y el acompañamiento brindados a KBeto y a su familia desde su ingreso”, indica el documento.

La familia también agradeció las oraciones, los mensajes de apoyo y las expresiones de solidaridad recibidas durante las últimas horas, en medio de la difícil situación que atraviesa la agrupación.

Asimismo, reiteró su acompañamiento a los familiares de Geovanny Lobo y Harold Santana, además de las personas que resultaron heridas en el siniestro y sus seres queridos.