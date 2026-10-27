Dos grandes imágenes del Carnaval embellecen dos silos del Grupo Argos, en Barranquilla

Una ‘marimonda’ y una ‘Negrita Puloy’ a gran escala fueron pintadas por dos jóvenes barranquilleros en dos silos del Grupo Argos en la vía 40, en Barranquilla como parte de un concurso que pudo reunir a más de 20 artistas.

Ismael Campo y Sadith Campuzano fueron los jóvenes escogidos en este concurso en donde el 70% de las propuestas fue plasmar algunas imágenes representativas del Carnaval de Barranquilla, según indicó María Clara Aristizábal, Gerente de Negocios de Proyectos Urbanos del Grupo Argos.

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“Fue una convocatoria abierta para que los jóvenes barranquilleros nos dijeran qué identificaban con su ciudad resultó que el 70% decidieron plasmar el Carnaval y el resto dijeron que el Junior y ellos fueron los elegidos”, manifestó a Caracol Radio.

Artistas piden más espacios para el arte

Isamel Campo, uno de los artistas ganadores celebró que el Grupo Argos dispusieran de un espacio de su infraestructura para resaltar el arte.

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“Estoy muy emocionado por esta oportunidad que me dieron, de mostrar lo que tengo en mi cabeza como artista y rescatar esos espacios que sacó Argos para los artistas”, indicó a Caracol Radio.

Sostuvo que, en su trabajo, quiso rescatar las tradiciones y la “importancia ancestral que ha tenido la mujer”.