ICBF reubica a beneficiarios de hogar sustituto afectado por fuertes lluvias en Barranquilla

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reubicó de manera preventiva a los beneficiarios que se encontraban bajo medida de protección en un hogar sustituto del barrio San José, en Barranquilla, luego de que las fuertes lluvias ocasionaran el desplome parcial del techo de la vivienda.

De acuerdo con la entidad, la emergencia activó los protocolos de atención para verificar las condiciones de los menores de edad y coordinar su traslado temporal a otro lugar, con el fin de garantizar la continuidad de su cuidado y protección mientras se determina el estado del inmueble afectado.

“El ICBF activó de manera inmediata sus protocolos de atención, verificó las condiciones de los menores de edad y coordinó su traslado temporal a otro lugar”, informó el organismo en un comunicado oficial.

La reubicación se mantendrá mientras avanzan las evaluaciones para establecer las condiciones de habitabilidad de la vivienda y definir las acciones necesarias para que el servicio pueda prestarse en un entorno adecuado y seguro.

ICBF mantiene seguimiento a los beneficiarios

Además de la atención a los menores reubicados, el Instituto informó que mantiene acompañamiento permanente a la madre sustituta y seguimiento a los beneficiarios, con el propósito de proteger su integridad y garantizar sus derechos ante cualquier situación que represente un riesgo para su bienestar.

“El ICBF mantiene acompañamiento permanente a la madre sustituta y seguimiento a los beneficiarios reubicados”, precisó la entidad.

Por el momento, el organismo no informó cuántos menores fueron trasladados ni cuándo podría restablecerse el servicio en la vivienda afectada. La continuidad de la atención en ese lugar dependerá de los resultados de las evaluaciones sobre las condiciones de seguridad del inmueble.