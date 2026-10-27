Jay-Z encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2027

Este lunes se confirmó que Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se realizará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

¿Qué dijo Jay-Z?

“Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta pisar el escenario del medio tiempo del Super Bowl, ha sido todo un recorrido. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”, afirmó Jay-Z en un comunicado.

¿En qué anda actualmente?

El anuncio llega tras una serie de celebraciones de aniversario este año bajo el lema “Jay-Z 30″.

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El artista dio inicio a los festejos como cabeza de cartel en el festival Roots Picnic a finales de mayo, seguido de tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium en julio, con los que conmemoró el 25.º y el 30.º aniversario de sus álbumes “The Blueprint” y “Reasonable Doubt”, respectivamente.

Además de ofrecer presentaciones internacionales en París y Londres, Jay-Z participó en la serie documental de ocho partes “Jay-Z in 8″ junto a Rick Rubin, donde analizó tanto sus grandes éxitos como temas menos conocidos de toda su discografía.

El pasado fin de semana, concluyó su gira mundial en el SoFi Stadium con dos noches que contaron con la participación de invitados como Scarface, DJ Khaled, John Legend, Blue Ivy Carter, Dr. Dre, Snoop Dogg y Too Short.

¿Qué dijo la NFL?

“Durante varios años, hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con Jay-Z y Roc Nation, y he sido testigo del impacto extraordinario que él ha tenido en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Cuando llegamos a un acuerdo inicial con Roc Nation para producir el espectáculo, solo hice una petición: que Jay-Z subiera al escenario en algún momento, cuando él considerara que era el instante adecuado. No podría estar más emocionado de que los aficionados de todo el mundo puedan experimentar el talento artístico, la creatividad y el impacto cultural que él aportará al escenario del Super Bowl”, señaló el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

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¿Y Apple Music?

“El impacto de Jay-Z en la cultura musical a nivel mundial es tan profundo como innegable. Hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con él durante los últimos años para llevar al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a algunos de los artistas más fascinantes y prolíficos del mundo, y nos entusiasma enormemente que este año sea él mismo quien ocupe ese escenario. Sabemos que será un espectáculo increíble”, añadió Oliver Schusser, vicepresidente de Música y Contenido Internacional de Apple.

¿Por dónde se podrá ver?

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl se transmitirá a través de ESPN, ABC y Disney+, así como en dispositivos móviles mediante NFL+.

¿Quién lo producirá y dirigirá?

Roc Nation se encargará de la producción ejecutiva del espectáculo, mientras que el británico Hamish Hamilton dirigirá el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, como lo hace cada año desde 2010.