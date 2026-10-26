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26 oct 2026 Actualizado 19:04

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Walter Koenig, el actor que hizo de Chekov en la serie “Viaje a las estrellas”, murió a los 90 años

“Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo. Falleció anoche por causas naturales en su hogar de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina”, escribieron sus representantes.

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 02: (EDITORS NOTE: Image has been shot in black and white. Color version not available.) Actor Walter Koenig speaks onstage during the &quot;Star Trek Guests&quot; Q&A at 2024 Dragon Con on September 02, 2024 at Hilton Hotel Atlanta in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images)

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 02: (EDITORS NOTE: Image has been shot in black and white. Color version not available.) Actor Walter Koenig speaks onstage during the "Star Trek Guests" Q&A at 2024 Dragon Con on September 02, 2024 at Hilton Hotel Atlanta in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images) / Paras Griffin

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 02: (EDITORS NOTE: Image has been shot in black and white. Color version not available.) Actor Walter Koenig speaks onstage during the &quot;Star Trek Guests&quot; Q&A at 2024 Dragon Con on September 02, 2024 at Hilton Hotel Atlanta in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images)
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El actor y guionista estadounidense Walter Koenig, quien interpretó a Chekov en la serie original de “Viaje a las estrellas” y en siete largometrajes de la franquicia, falleció el domingo en Los Ángeles, a los 90 años.

¿Qué dijeron sus representantes?

Sus representantes declararon:

“Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo. Falleció anoche por causas naturales en su hogar de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina”.

“Conocido principalmente por su icónico papel de Pavel Chekov en ‘Viaje a las estrellas’, Walter ayudó a inspirar al público con su optimismo, su sentido del humor y su espíritu aventurero.

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“Más allá de ‘Viaje a las estrellas’, su larga y distinguida trayectoria puso de manifiesto su versatilidad como actor y su amor genuino por su oficio.

“Su extraordinario talento siguió brillando en sus últimos años; una muestra reciente de ello fue su interpretación en el cortometraje “Mr. Fleischmann”, por la cual recibió el Premio Platino al mejor actor en los Independent Shorts Awards de 2026: un merecido reconocimiento a toda una vida dedicada a su profesión.

“El legado de Walter va mucho más allá de la pantalla. A través de innumerables apariciones en convenciones e interacciones con sus seguidores, compartió su bondad, su ingenio y su aprecio con todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Él comprendía lo que ‘Viaje a las estrellas’ significaba para la gente y acogió con los brazos abiertos a la comunidad que surgió en torno a la saga.

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“En nombre de todos nosotros, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de Walter, así como a los millones de seguidores cuyas vidas tocó a lo largo de las décadas.

“Gracias, Walter, por los recuerdos, por la inspiración y por haber llegado con valentía a lugares a los que pocos habían llegado antes”, escribieron.

¿A qué otras producciones estuvo vinculado?

Koenig también estuvo vinculado a otra franquicia de ciencia ficción, “Babylon 5”, de J. Michael Straczynski, en la que interpretó al malvado “Psi Cop” Alfred Bester y apareció en 12 episodios entre 1994 y 1998.

Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

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