Dragón y caballero regresan a la música con su nuevo sencillo “te acuerdas”

El reconocido dueto cartagenero formado por Armando Páez (Dragón) y Donny Caballero, reconocido como pionero en fusionar géneros como dancehall, champeta, reggae, soca, zouk, afrobeat latino y música urbana, dueños de temas como “Fruta Prohibida”, “Se Siente Bien”, “Dime si Volverás”, “Tengo Prisa”, “Pasatiempo” y “Esa Boquita”, regresan a la escena musical luego de 10 años de receso.

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Tras retomar el proyecto con una energía renovada, el dúo reafirma su compromiso de entregar música con identidad, conectando tanto con las generaciones que han seguido su carrera desde el inicio como con las nuevas audiencias del sonido latino.

Pioneros absolutos y arquitectos del sonido urbano tropical en Colombia, Dragón y Caballero consolidan su histórico regreso a la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Te Acuerdas”.

El retorno de los artistas se consolida como uno de los regresos más sonados del año. Este camino de reconexión con su público, que inició a comienzos de 2026 con “Amiga”, donde exploraron con éxito los sonidos del afrobeat latino y reactivaron los escenarios, alcanza hoy un nuevo hito: este 21 de octubre el icónico dúo presenta oficialmente “Te Acuerdas” bajo la producción de Taganga Sounds; un track que reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder la identidad que los convirtió en leyendas.

Te acuerdas:

Musicalmente, “Te Acuerdas” destaca por una cuidada fusión tropical y urbana con el afrobeat, ideal para conectar con las tendencias actuales sin perder el sello característico del pop urbano tropical con el que se hicieron famosos. Líricamente, el tema funciona como una conversación íntima y honesta sobre el pasado, reviviendo las anécdotas, los secretos y la complicidad de aquellos amores de juventud que dejan una huella imborrable.

En entrevista con Caracol Radio los artistas indicaron que: “es una canción en la que sentimos el ADN de Dragón y Caballero, sentimos que nos pertenecía por la letra. Habla de ese momento en el que los hombres nos damos cuenta de que nos hace falta una mujer, pero ella ya avanzó en su vida y está con otra persona”.

El estreno de “Te Acuerdas” está acompañado por un video oficial diseñado para sumergir a la audiencia en esta atmósfera de recuerdos y conectar de cerca con sus seguidores, coronando un año de trabajo continuo y sólido desarrollo musical.

Con este regreso a la música el dueto ha podido experimentar nuevamente el cariño de la gente que sigue intacto luego de 10 años de receso musical, “la gente nos sigue recordando y eso nos mantiene con bastante vigencia”.

Próximos proyectos:

Próximamente Dragón y Caballero se estarán presentando en Perú y entre los meses de noviembre y diciembre tendrán varias presentaciones en Colombia para iniciar el 2027 con una nueva canción.

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