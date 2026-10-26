Ricardo Montaner anunció su regreso a Colombia en abril de 2027: ¿En qué ciudades se presentará?

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 30: SingerRicardo Montaner speaks during a press conference at Hotel St Regis Reforma on September 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El cantante venezolano Ricardo Montaner anunció este lunes su regreso a Colombia en menos de un año.

¿Cuándo se presentará?

Montaner se presentará de nuevo en Bogotá el 1 de abril de 2027 en el Movistar Arena y el 3 en el DAVIarena de Medellín, en el marco de “El último regreso: una vuelta más para que seas feliz”.

¿Cuándo fue su último concierto en Colombia?

Volverá casi un año después de su última presentación en nuestro país con su gira “El último regreso”, el 8 y 9 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

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Tenía programado un concierto el 11 de abril de 2026 en el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga (CENFER), que fue aplazado debido a problemas de orden público y bloqueos viales en Santander.

¿Quién es Ricardo Montaner?

Nacido en Argentina, emigró durante su infancia a Venezuela, donde se naturalizó e inició su carrera artística de manera profesional en Caracas.

Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, siendo uno de los artistas de música hispana más exitosos comercialmente.

Ha sido galardonado con varios premios musicales, entre ellos, el Grammy Latino a la “Excelencia musical” en 2016.

Ha participado en varios conciertos benéficos, como “Paz sin fronteras” en 2008 y “Venezuela Live Aid” en 2019, ambos realizados en Cúcuta, así como en programas de televisión como “La Voz” en Argentina, Colombia y México, además de “Puerto Rico Idol”.

También ha participado en películas ya sea como compositor en bandas sonoras, o como actor de voz, y en telenovelas de Venezuela, Colombia y México.

Grabó la versión en español para América Latina del tema principal “Un mundo ideal”, de “Aladino” a dúo con la cantante estadounidense Michelle y prestó su voz para el personaje de Bobble en la película de animación “Campanita” en 2008.

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Se interepretó a si mismo en la telenovela colombiana “Yo soy, Betty la fea” en 1999 y al igual hizo un cameo y una interpretación en la producción venezolana “La fea más bella” en 2006.

Muchas de sus canciones han sido tema central de diferentes telenovelas como el caso de “Tan enamorados” en “Niña bonita” de 1988, “La cima del cielo” en “María María” en 1990 y “Déjame llorar” y “Será”, en “Mundo de fieras” en 1991, entre muchas otras.

Es padre de Mau & Ricky y Evaluna Montaner, además de ser suegro del cantante colombiano Camilo y de la actriz argentina Stefanía Roitman.