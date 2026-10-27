Paulo Londra presenta cinco canciones esenciales de su nuevo álbum ‘entre CIELOS’

Paulo Londra presentó entre CIELOS, su nuevo álbum de estudio, con el que marca una nueva etapa en su carrera musical. El disco salió el 21 de octubre bajo el sello Dale Play Records y reúne 10 canciones que recorren distintos estilos, desde el rap y el trap hasta sonidos bailables, indie-rock y bachata.

Casi cuatro años después de Back To The Game (2022), el cantante argentino aseguró que trabajó de una manera diferente. Junto a los productores Lisan Beat y Tiano, desarrolló alrededor de 40 canciones antes de elegir las que finalmente hicieron parte del álbum.

Un álbum con diferentes sonidos

Durante el proceso, Londra aprendió a tomarse más tiempo para elegir las canciones, escuchar otras opiniones y explorar propuestas musicales que antes no se habría animado a incluir.

El resultado es un trabajo que combina letras de rap, ritmos urbanos y canciones más alegres, con referencias al hip-hop de comienzos de los años 2000. También incluye una incursión en la bachata, un género que el artista escucha desde niño.

El músico explicó que buscó equilibrar los diferentes ambientes del disco, con canciones para escuchar tranquilamente, otras para acompañar un viaje y algunas con sonidos más enérgicos.

Las canciones que representan esta nueva etapa

Una de las canciones destacadas es “No PAIN no GAIN”, que abre el álbum. Londra explicó que es especial para él porque menciona a su pareja y a sus tres hijas, quienes, según contó, le dan una motivación importante al momento de hacer música.

Otra de las canciones que acompañaron el lanzamiento fue “hIGhLIGhTS”, el segundo y último adelanto del disco, en el que retoma sonidos asociados con el hip-hop de principios de los años 2000.

El álbum también incluye “me asfixia LA CIUDAD”, tema que sirvió como primer adelanto del proyecto, y otras canciones que reflejan la variedad de estilos que el artista quiso explorar.

Paulo Londra prepara su regreso a los escenarios

Con el lanzamiento de entre CIELOS, el intérprete de “Adán y Eva”, “Bzrp Music Sessions, Vol. 23”, junto a Bizarrap, y “A veces”, con Feid, también prepara dos conciertos en Argentina: el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 3 de diciembre en el Quality Arena de Córdoba.

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En estas presentaciones, Londra llevará al escenario las nuevas canciones junto a los éxitos que han marcado su trayectoria.