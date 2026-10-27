Gobernador de Antioquia pide al Gobierno Nacional centro de fusión tras fin del distrito minero

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al presidente Abelardo de la Espriella la creación de un centro de fusión de inteligencia judicial en el Valle de Aburrá, con el propósito de combatir las finanzas de las organizaciones criminales que obtienen recursos del narcotráfico y la minería ilegal en el departamento.

La solicitud del mandatario departamental se dio luego de que el Gobierno Nacional derogara los 15 Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, entre ellos el del Bajo Cauca antioqueño.

Según explicó el gobernador, el Valle de Aburrá sería uno de los territorios donde se estarían lavando recursos provenientes del narcotráfico y la explotación ilícita de minerales, por lo que considera necesario fortalecer las capacidades de investigación para identificar y perseguir las estructuras financieras de estas organizaciones.

“No hay cómo hacer minería, no hay cómo hacer fiscalización, no hay cómo hacer formalización minera cuando los bandidos hoy, solo en Antioquia, derivan de la minería ilegal rentas superiores a los cinco mil millones de dólares”, manifestó el mandatario.

Ante este panorama, el gobernador insistió en que la problemática debe abordarse desde una perspectiva de seguridad, además de las acciones económicas y ambientales que tradicionalmente se han desarrollado para enfrentar la extracción ilícita de minerales.

“Esto dejó de ser un asunto económico y ambiental para ser un asunto de seguridad y de orden público y como tal hay que tratarlo”, puntualizó Rendón.

¿Qué pasó con el distrito minero del Bajo Cauca antioqueño?

La decisión del Ministerio de Minas y Energía eliminó las delimitaciones de 15 distritos mineros especiales que abarcaban más de 5,3 millones de hectáreas en diferentes regiones del país.

El Gobierno Nacional argumentó que estos instrumentos generaban incertidumbre jurídica y no habían producido resultados verificables en diversificación productiva y reconversión laboral. Asimismo, aclaró que la derogatoria no afecta los títulos mineros vigentes ni los derechos adquiridos y que continuará apoyando los procesos de formalización minera.

En el caso de Antioquia, la medida incluye el Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca, cuya delimitación comprendía los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Valdivia.