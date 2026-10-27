Rechazo de la dirigencia política al asesinato de Miguel Castellanos

Miguel Castellanos, exsecretario de gobierno de la alcaldía de Cúcuta. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

El homicidio del ex secretario de gobierno Miguel Castellanos, aspirante a la alcaldía de Cúcuta ha generado el repudio nacional.

Desde diferentes sectores políticos se escucharon las voces de rechazo y preocupación por la violencia generada en esta capital durante los últimos meses.

El político fue asesinado en la vía al Pórtico la tarde de ayer cuando se dirigía con su hijo, a su lugar de residencia pasadas las 6 pm.

El presidente del Senado Honorio Enríquez expresó “Expresamos nuestra solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento. Hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.La violencia jamás será el camino”.

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán dijo “que noticia tan dolorosa.Hacer política en este país no puede costar la vida.El asesinato de Miguel en Cúcuta debe ser investigado con celeridad y los responsables pagar la máxima pena.A su familia un abrazo solidario, muy especialmente a sus hermanos Leandro, concejal de Bogotá y Jairo Castellanos”.

Paloma Valencia ex senadora del Centro Democrático manifestó “rechazamos el terrible asesinato de Miguel Castellanos, aspirante a la Alcaldía de Cúcuta. Es inaceptable que la criminalidad este decidiendo quién puede ser candidato.Solidaridad con su familia, amigos y todos los nortesantandereanos”.

El exsenador Alejandro Carlos Chacón, el dirigente político Horacio José Serpa, dirigentes políticos de diferentes movimientos políticos reaccionaron en sus cuentas de X, lamentando lo ocurrido en la ciudad en medio de la ola de violencia que a través del sicariato se registra en esta capital.