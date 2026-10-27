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Nos da miedo salir a barrer la puerta de nuestra casa: clamor de una oyente ante violencia en Cúcuta

Cúcuta atraviesa una profunda crisis de seguridad y desesperanza que mantiene a sus habitantes en un estado de constante temor. Así lo manifestó Blanca, una habitante del tradicional barrio residencial Quinta Oriental, quien a través de un desgarrador testimonio con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, reflejó el sentir de una ciudadanía que se siente desamparada.

Blanca, miembro de una familia policial, denunció que la inseguridad y el desempleo han sumido a la capital de Norte de Santander en un escenario donde la violencia se está normalizando. “Nos da miedo salir a barrer las puertas de nuestra casa. Estamos encerrados”, expresó.

La oyente señaló que la falta de comercio y oportunidades laborales obliga a los jóvenes hacia la “vida fácil”. Hizo un llamado al Gobierno Nacional para que visite la frontera, militarice la zona y proteja a la juventud.

Escuche el testimonio en 6AM W de Caracol Radio:

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