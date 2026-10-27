Tunja anuncia cambios en el Aguinaldo Boyacense 2026 tras declarar nulo el convenio con Solsticio

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, y el director de la Unidad de Contratación de Tunja, Daniel Ricardo Piña, dieron a conocer la decisión de anular el convenio con la Fundación Cultural Solsticio / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La organización del Aguinaldo Boyacense 2026 tendrá un nuevo rumbo. La Alcaldía de Tunja anunció la nulidad absoluta del convenio de asociación 1270, suscrito con la Fundación Cultural Solsticio, que tenía a su cargo la realización de la tradicional celebración navideña.

El alcalde Rafael Acevedo Pedroza aseguró que la fiesta se mantendrá, pero con cambios en la contratación, la programación y la distribución de las actividades. Según explicó, se busca reducir costos, contratar directamente a los artistas y dar mayor participación al talento local.

“Vamos a volver a hacer eso, vamos a bajar costos, pero Aguinaldo va a haber. Tenemos que darle la oportunidad al 30 o 40 por ciento de los artistas locales, y las contrataciones deben hacerse directamente con los artistas, no por medio de un intermediario”, afirmó el mandatario.

Acevedo señaló que la programación contemplaría jornadas musicales y actividades descentralizadas en diferentes sectores de la ciudad, además de realizar elementos tradicionales de la celebración, como las carrozas, las comparsas, los pesebres y la iluminación navideña.

“Vamos a hacer dos fases: una verbena inicial y otra de cierre, y los cuatro días siguientes vamos a descentralizar el Aguinaldo para ir a los barrios y sectores de Tunja. La Navidad y el Aguinaldo son para los niños; tenemos que volver a la iluminación y a los pesebres”, indicó.

El alcalde precisó que los estudios previos comenzarían de inmediato y que en un plazo aproximado de diez a doce días se espera contar con cifras y mayores detalles sobre la organización. Por ahora, no se ha definido el presupuesto total ni el mecanismo para contratar la logística y los equipos.

¿Por qué se declaró la nulidad?

Daniel Ricardo Piña, director de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, explicó que la revisión del convenio se produjo luego de denuncias y solicitudes de información de organismos de control. Según el funcionario, encontraron inconsistencias en la estructuración económica y en la modalidad de contratación.

“En algunas partes del estudio previo o del contrato se decía que el valor total era de 10.000 millones de pesos, y en otras se hablaba de 14.000 millones. Había ambigüedades sobre el valor y sobre los aportes de la administración y de la entidad sin ánimo de lucro”, señaló Piña.

El director agregó que, según el análisis de la administración, el aporte del 30 % que debía realizar la fundación no estaba acreditado al momento de presentar la oferta y suscribir el convenio, sino que se había planteado como un compromiso futuro ligado a la venta de boletería. También cuestionó la delegación de la contratación de artistas a un intermediario y la falta de claridad sobre el pago anticipado.

Piña sostuvo que estas situaciones llevaron a la administración a concluir que se presentaban vulneraciones a los principios de planeación y selección objetiva, así como problemas en la modalidad de contratación. Añadió que, según la revisión jurídica realizada, ni el convenio ni la ley contemplarían una indemnización por la nulidad anticipada y que la administración considera que el acuerdo era nulo desde su suscripción.

La Alcaldía anunció que continuará con la preparación del Aguinaldo Boyacense 2026 bajo el nuevo esquema. La programación definitiva, los costos y los mecanismos de contratación se conocerán una vez avancen los estudios previos.