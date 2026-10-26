Corpoboyacá verifica fuentes alternas de agua ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

Corpoboyacá adelanta verificaciones de fuentes alternas de agua en Duitama y Sogamoso como parte de las medidas preventivas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Las evaluaciones buscan establecer qué infraestructura podría respaldar el abastecimiento si disminuye la disponibilidad de agua en las fuentes superficiales que utilizan los acueductos municipales y rurales.

Mónica Chaparro, vocera de Planeación de Empoduitama, explicó que la empresa trabaja para habilitar el Pozo Profundo Simón Bolívar como fuente de respaldo para el sistema de abastecimiento. Según señaló, el propósito es reducir la vulnerabilidad del municipio ante una eventual disminución de los caudales y garantizar la continuidad del suministro a los usuarios. Para avanzar en el proceso, se han adelantado gestiones técnicas y administrativas con la autoridad ambiental.

En Sogamoso también se revisaron alternativas para el abastecimiento rural. John Michael Fonseca, profesional de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, explicó que un pozo profundo permite respaldar el suministro en la parte alta del municipio, donde una fuente superficial reduce su caudal durante las temporadas de bajas precipitaciones. La revisión busca determinar las condiciones para aprovechar esta alternativa cuando las fuentes habituales no sean suficientes.

Corpoboyacá pidió a los municipios y a los administradores de acueductos fortalecer las medidas de ahorro, reducir las pérdidas de agua en las tuberías y proteger las fuentes hídricas. La entidad señaló que la preparación debe incluir tanto la evaluación de fuentes de respaldo como el manejo eficiente del recurso.