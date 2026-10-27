“Estamos pensando que tal vez dentro de dos años podríamos volver”, Lauri Ylönen, voz de The Rasmus

Caracol Radio conversó con el líder, vocalista y compositor de la banda finlandesa de rock The Rasmus, Lauri Ylönen, previo a su concierto del pasado jueves 22 de octubre en el Auditorio Mayor CUN en Bogotá.

“Weirdo” (último trabajo discográfico)

Durante su tercera visita a Colombia, en el marco de su “Weirdo Tour”, que lleva el título de su décimo primer álbum de estudio, Lauri explicó “Sí, creo que gran parte de lo que hacemos, especialmente en las letras y los temas, sigue la misma línea conceptual que hemos mantenido siempre, pero, sobre todo cuando empecé a componer canciones a los 15 años, sentía que no podía ser yo mismo. No podía ir a la escuela tal como era, pero no quería cambiar. Quería ser yo mismo; simplemente quería ser así. Y los demás no lo entendían”.

“Ese era, en esencia, todo mi mensaje por aquel entonces, desde una perspectiva distinta, claro, porque era muy joven y, bueno, algo ingenuo; al fin y al cabo, era un niño, pero tiempo después, sigo pensando que es un mensaje importante. Y recuperar el término “raro” (“Weirdo”), bajo una luz más positiva, es un logro bastante bueno por nuestra parte", agregó.

“Muchos de nuestros seguidores se han mostrado muy contentos con este concepto y se han sentido plenamente identificados con la idea de ser ‘raros’. Nos dicen: ‘Gracias por volver a hablar en nuestro nombre’. Es una sensación muy bonita que nos une a todos”, expresó.

“Por ejemplo, hoy mismo, durante el encuentro con los fans aquí en Bogotá, tuvimos a unas 50 personas, seguidores de The Rasmus. Todos venían disfrazados, con un aspecto genial y, a la vez, “raro”. Y pensé: “¡Guau! Esta es nuestra gente”, finalizó.

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Concepto del álbum y las redes sociales

Sobre si las redes han permitido a la gente aceptarse como son, afirma que “Creo que las redes sociales te dan muchas ideas sobre cómo ser, especialmente si eres adolescente hoy en día; te dicen: ‘deberías verte así’ y, ya sabes, si quieres atraer a chicas, más vale que tengas esta mandíbula, que te cortes el pelo de tal forma, que uses cierto tipo de calzado, lo que sea, que lleves este reloj y, bla, bla, bla, todas esas tonterías. Pero, bueno, también existe la otra cara de la moneda”.

“En internet puedes encontrar cosas realmente geniales y peculiares, y también puedes conocer gente nueva, interesante y estupenda. Solo hace falta indagar un poco más, pero, a primera vista, cuando echas un vistazo rápido, todo parece muy monótono; todos parecen iguales y todos piensan de la misma manera”, declaró.

“Y, bueno, parece que existen ciertas reglas sobre cómo ser adolescente hoy en día. Eso me molesta, porque cuando yo era más joven, era más difícil acceder a la información; si bien todos la obteníamos de algún sitio, no había un único medio ni un lugar concreto del que todos sacáramos lo mismo. Por eso, la gente experimentaba un poco más, combinaba cosas y descubría las respuestas por su cuenta”, confesó.

Para él, “Las redes sociales tienen tanto su lado bueno como su lado malo”.

Emilia Suhonen (nueva guitarrista)

Con respecto a estos cuatro años con la guitarrista Emilia “Emppu” Suhonen, cuenta que “Su presencia en esta banda nos ha devuelto a un muy buen camino. Es una música increíble, además de tener una gran personalidad y ser una buena amiga”.

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“Es divertida, emocionante, un poco loca y además es muy leal y trabajadora. ¡Lo tiene todo! Así que es genial y muy divertido contar con ella en The Rasmus. Y creo que su llegada también marcó una nueva etapa para la banda. Han empezado a suceder cosas buenas", dijo.

“Hace poco firmamos un nuevo contrato discográfico con un sello estadounidense para el futuro. Estamos realizando giras más grandes que nunca. El ambiente dentro de la banda es bueno, saludable y divertido. Disfrutamos de lo que hacemos, aspiramos a metas más altas y estamos trabajando más duro que nunca. Así que estamos en un buen momento, y en gran parte es gracias a ella”, reveló.

Visita a Colombia

Comentó que en esta última visita a Colombia “me inspiré, en realidad, en los fans que he conocido. Llegamos anoche tarde al aeropuerto y había gente esperándonos. Recibimos algunos regalos, algunas cartas, y estuve leyéndolas. Incluso anoche mismo empecé a escribir una canción. Y hoy he estado trabajando todo el día en una canción nueva. Así que, cuando me llega esa chispa, esa sensación artística, trato de aprovecharla, porque no ocurre todos los días. Y este fue uno de esos días”.

Para él, “La verdad es que estamos muy contentos de estar de vuelta en su hermoso país. Y si no pudieron vernos en esta gira, esperamos regresar pronto. Estamos pensando que quizás podríamos volver dentro de unos dos años”.

Finalmente mencionó que “sabemos que tenemos fans muy entregados aquí. Hay personas que nos siguen desde hace más de 20 años. ¡Y llevan tatuajes de The Rasmus por todo el cuerpo! Hoy, durante el encuentro con los fans, conocimos a unas 50 personas. ¡Todos llevan plumas en el pelo! Pensé: ‘¡Guau, tenemos que volver pronto!’“.