El legado de Amy Winehouse fue celebrado con un concierto por los 20 años del álbum “Back to Black”

La fallecida cantautora británica Amy Winehouse fue homenajeada con un concierto por el vigésimo aniversario de “Back to Black”, este miércoles por la noche en Londres.

¿Dónde se realizó el homenaje?

El recinto escogido para esta velada tan especial fue el Roundhouse, situado en Camden, que tanto amaba Winehouse y que fue el último escenario donde cantó antes de su trágica muerte a los 27 años.

“Solo conozco Camden a través de los ojos de Amy; así que aquí estamos. Estamos en la casa de Amy en este momento. Sé que todos ustedes están aquí por lo mucho que aman a Amy y a su música, y para nosotros es un gran honor formar parte de esto y celebrar su vida junto a ustedes esta noche”, dijo Mark Ronson, quien coprodujo el álbum de Winehouse junto a Salaam Remi.

¿Qué artistas se presentaron?

Ambos reunieron a un elenco estelar, compuesto exclusivamente por mujeres, para el homenaje, respaldadas por la banda de Amy Winehouse, muchos de cuyos integrantes ya habían tocado con ella, con 11 artistas, una por cada canción del álbum.

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La británica Corinne Bailey Rae, quien mantiene un vínculo personal con Winehouse, ya que ambas surgieron en la escena londinense a principios de la década de 2000, inauguró la velada interpretando “Back to Black”, acompañada por Ronson al piano.

Luego, otra británica, Sasha Keable, entró en escena con “Just Friends”; poco después, Nia Smith cantó “Tears Dry on Their Own”.

La inglesa Skye Newman, quien saltó a la fama gracias a TikTok, fue una de las grandes sorpresas con su interpretación de “Addicted”.

A continuación, la estadounidense Yebba cautivó al público con una versión de “Love Is a Losing Game”, acompañada únicamente por Ronson a la guitarra.

Luego vinieron canciones como “Me & Mr. Jones”, en la voz de la inglesa Terri Walker, y “You Know I’m No Good”, cantada por la británica Leanne La Havas, antes de que la estadounidense Baby Rose interpretara “Wake Up Alone” y la británica Jorja Smith “Some Unholy War”.

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El trío de R&B FLO interpretó “He Can Only Hold Her”, al mejor estilo del grupo vocal femenino de doo-wop de los años 60, las Ronettes.

A continuación, Ronson presentó a Jessie Reyez para la última canción de la noche: “Rehab”, el mayor éxito de Winehouse.

Pero Ronson invitó a todos los cantantes a regresar al escenario para interpretar un tema que no formaba parte de “Back to Black”, pero que, aun así, se convirtió en sinónimo de Winehouse: “¡Esta es “Valerie”!”, gritó mientras comenzaba a sonar la característica percusión de la canción.

Cada vocalista pasó por el micrófono, aunque apenas se le podía oír por encima de las voces del público, que entonaron la canción con ellas al unísono.