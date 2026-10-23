Premios Billboard de la Música Latina 2026: ¿Quiénes fueron los ganadores y qué artistas tocaron?

Este jueves se llevaron a cabo los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en el James L. Knight Center de Miami, Florida, en los Estados Unidos.

¿Quién fue el gran ganador de la gala?

El gran ganador de la noche fue el grupo estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida, que se alzó con ocho galardones y el Premio Billboard Vanguardia.

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¿Quiénes le siguieron?

Les siguió Bad Bunny, el gran ausente de la noche, quien se llevó siete; Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos, cuatro, y Rosalía, Tito Double P y Prince Royce, tres.

¿Qué otros artistas fueron premiados?

La cantautora y actriz española también recibió el Premio Billboard Salón de la Fama.

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Cristian Castro fue homenajeado con el Premio Billboard Trayectoria Artística y Rubén Blades con el Premio Billboard Ícono.

¿Quiénes se presentaron?

La velada también contó con las actuaciones de los mexicanos Carlos Rivera, Yahritza y su esencia, Tito Double P y Santos Bravos; los puertorriqueños Ozuna, Ivy Queen y Wisin; los colombianos Manuel Turizo, Jessi Uribe, Kapo, Nampa Básico y Paola Jara; los estadounidenses Ha*Ash, Víctor Manuelle, Elvis Crespo y Xavi; el español Pablo Alborán y la venezolana Nella, entre muchos otros.