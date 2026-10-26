Karol G ganó cuatro premios Billboard de la Música Latina 2026: estas son las categorías

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Karol G attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party hosted by Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images) / Lionel Hahn

Karol G sigue sumando reconocimientos a su carrera musical. La artista paisa obtuvo cuatro premios en los Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el jueves 22 de octubre en Miami, Estados Unidos. Aunque no estuvo presente en la gala, fue la única colombiana que recibió galardones durante la ceremonia.

La cantante llegó a esta edición con nueve nominaciones y logró imponerse en cuatro categorías. Estos fueron los premios que recibió:

Artista de los Fans: una categoría que se entregó por primera vez en la historia de los Billboard de la Música Latina y cuyo ganador fue elegido mediante votación del público.

Artista Femenina del Año en Hot Latin Songs: reconocimiento relacionado con el desempeño de las artistas en esta lista musical.

Artista Femenina del Año en Top Latin Albums: premio por su presencia en la lista que reúne los álbumes latinos más destacados.

Canción Latin Pop del Año: por Coleccionando heridas, colaboración que grabó junto al cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís.

Un premio elegido por sus seguidores

Uno de los reconocimientos más llamativos fue el de Artista de los Fans, una categoría nueva que permitió al público elegir directamente a su favorito. Karol G compitió con Fuerza Regida, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P, y obtuvo el galardón tras la votación.

¿Quiénes fueron los más premiados?

La ceremonia tuvo como gran ganador a Fuerza Regida, que obtuvo ocho galardones, seguido por Bad Bunny, con siete. Karol G compartió el balance de cuatro premios con el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos.

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Con estos resultados, la colombiana volvió a destacarse en una de las principales ceremonias de la música latina, con reconocimientos tanto por el desempeño de sus producciones como por el respaldo de sus seguidores.