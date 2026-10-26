Spotify retiró más de 50 millones de canciones de sus recomendaciones: esta es la razón

Spotify ajustó sus sistemas de recomendación para combatir la publicación masiva de canciones consideradas de baja calidad y reducir la presencia de contenido que satura la plataforma. Como parte de esta estrategia, retiró más de 50 millones de pistas de sus recomendaciones, en un intento por mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el descubrimiento de música.

La medida se enmarca en los desafíos que enfrenta la industria musical por el crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial, que permiten crear y distribuir canciones de manera cada vez más rápida. Aunque esta tecnología abre nuevas posibilidades para la producción musical, también puede utilizarse para publicar grandes cantidades de pistas con el objetivo de generar reproducciones.

¿Por qué Spotify tomó esta decisión?

La compañía busca reducir el impacto del spam musical y evitar que las publicaciones masivas interfieran con las recomendaciones que reciben los oyentes. Para ello, ha reforzado sus mecanismos de detección de contenido sospechoso y las medidas contra prácticas que incumplen sus normas.

Spotify también trabaja en herramientas para mejorar la transparencia sobre el uso de inteligencia artificial en la música y permitir que los usuarios tengan más información sobre las producciones que escuchan.

La decisión no implica que toda la música creada con inteligencia artificial esté prohibida en Spotify. El objetivo es combatir el contenido considerado spam, las prácticas engañosas y las publicaciones que afectan la experiencia de los usuarios.

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Con estos cambios, la plataforma busca mantener la calidad de sus recomendaciones y responder a los retos que plantea el uso creciente de la inteligencia artificial en la industria musical.