Juez de Barrancabermeja ordena embargo al Pacto Histórico por deuda de campaña presidencial de 2022

Gustavo Petro y Francia Márquez en campaña para las elecciones presidenciales de 2022 por el Pacto Histórico. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Un juez de Barrancabermeja, Santander, ordenó embargar una cuenta bancaria del Pacto Histórico por un préstamo de $450 millones que una empresaria santandereana reclama desde la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La demandante es Bibiana Piedad Pérez Arroyo, quien, según informó La Silla Vacía, entregó el dinero el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial. Cuatro años después, asegura que no le han pagado y reclama la devolución del préstamo sumado a los intereses.

La orden fue emitida el 23 de septiembre de 2026 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja. El documento, firmado por el juez Deybi Fabián Pinilla Ríos, dispone el embargo de los recursos depositados o que lleguen a depositarse en una cuenta de ahorros del Pacto Histórico en la cooperativa financiera Confiar.

Aunque el préstamo reclamado asciende a $450 millones, el juez fijó un límite de $1.500 millones para el embargo. Esa es la cantidad máxima a la cual puede aplicarse la medida, no el valor original de la deuda.

¿Por qué el embargo afecta al Pacto Histórico si el dinero fue prestado para la campaña de Petro? El proceso inicialmente involucró a Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de esa campaña, y al movimiento Colombia Humana.

Pues, cuando Colombia Humana y otras organizaciones políticas se fusionaron para conformar el Pacto Histórico como partido único, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron a la nueva colectividad.

Ampliar Cerrar

Por eso, una cuenta del Pacto Histórico quedó incluida en las medidas judiciales relacionadas con el cobro del préstamo. El juez también ordenó que el dinero embargado sea consignado a disposición del juzgado en el Banco Agrario

El juez aclaró que algunos recursos están protegidos por la ley y no pueden ser embargados, como determinadas transferencias de la Nación y dineros del sistema de seguridad social.

La orden tampoco significa que la empresaria ya haya recuperado los $450 millones. El documento confirma que se ordenó el embargo, pero no establece si la cooperativa Confiar ya retuvo los recursos ni cuánto dinero había en la cuenta.