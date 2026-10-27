Maná celebrará 40 años de carrera con un concierto mundial: ¿cómo verlo?

Maná celebrará sus 40 años de trayectoria con el estreno mundial de un concierto grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, en Colorado, Estados Unidos. El especial, titulado Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks), se transmitirá gratis a través de su canal oficial de YouTube el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 8:30 p. m., hora del este de Estados Unidos.

La producción mostrará a la agrupación mexicana interpretando algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”. Después de la transmisión, el concierto quedará disponible para verlo bajo demanda.

El anuncio también incluye un minidocumental en el que Fher Olvera, vocalista de la banda, recuerda el sueño que tenía a los 21 años de presentarse en Red Rocks. En esa época vivía en Denver y trabajaba lavando platos, mientras imaginaba cómo sería actuar en ese escenario.

El estreno llega en un año destacado para Maná. La agrupación participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ofreció un concierto multitudinario en Guadalajara y recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Maná llegará a Bogotá en noviembre

Como parte de su gira Vivir Sin Aire Tour, la banda se prepara para presentarse en estadios de Latinoamérica. En Colombia, el concierto está programado para el 28 de noviembre en Vive Claro, Distrito Cultural, en Bogotá.

Después de su paso por la capital colombiana, Maná llegará a Lima el 2 de diciembre, Santiago de Chile el 5 de diciembre y Buenos Aires el 10 de diciembre. La gira culminará con dos conciertos, el 16 y 17 de diciembre, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

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Con este lanzamiento, Maná busca compartir con sus seguidores de todo el mundo una presentación que reúne sus grandes éxitos y celebra cuatro décadas de historia en el rock en español.