Cierran vía en Sajonia durante ocho días por obras del puente Sajonia 2

Medellín, Antioquia

Desde este martes 27 de octubre y hasta el próximo 3 de noviembre habrá cierre vial durante ocho días en el sector de Sajonia, en el Oriente antioqueño, debido a las obras para finalizar la construcción del puente Sajonia 2.

La medida, anunciada por la Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, se aplicará en el tramo que conecta la doble calzada Sajonia con la Variante Palmas y la vía Santa Elena. Durante este periodo se habilitará un desvío para facilitar la movilidad de quienes necesitan continuar hacia estos destinos.

¿Cómo funcionarán los desvíos en Sajonia?

Los conductores que se movilicen por el sector podrán utilizar el desvío habilitado para acceder al puente Sajonia 1 y retornar antes del peaje, desde donde podrán continuar su recorrido hacia Santa Elena o la Variante Palmas.

Por su parte, quienes se dirijan hacia Medellín a través del Túnel de Oriente no tendrán cambios en su recorrido. Estos usuarios deberán continuar por el carril derecho para ingresar al túnel y facilitar el retorno de los vehículos que se desplazan hacia los demás destinos.

La Gobernación y la concesión recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, prestar atención a la señalización instalada y seguir las instrucciones de los controladores viales durante los ocho días de intervención.

Puente Sajonia 2 tendrá 355 metros de longitud

El cierre permitirá avanzar en la finalización del puente Sajonia 2, una estructura de 355 metros de longitud que hace parte de las obras de ampliación a doble calzada del Túnel de Oriente.

El proyecto busca mejorar la conexión vial entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño.