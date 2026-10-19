Clan del Golfo estaría exigiendo parte de la cosecha cafetera en el norte de Antioquia

Antioquia

En plena temporada de cosecha cafetera, productores del norte de Antioquia estarían siendo víctimas de presuntas extorsiones por parte de integrantes del Clan del Golfo, quienes les exigirían entregar parte de su producción o pagar un porcentaje de las ventas del grano.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el grupo armado ilegal estaría convocando a reuniones a los caficultores de municipios como Toledo y San Andrés de Cuerquia, con el propósito de imponer cuotas extorsivas calculadas según la cantidad de café que producen y comercializan.

Según las denuncias, una de las modalidades de cobro consistiría en exigir una carga de café por cada diez producidas. Otra forma de extorsión estaría relacionada con el pago de hasta el 16 % de los ingresos obtenidos por la venta del grano.

Las presuntas exigencias económicas también se extenderían a comerciantes y transportadores de la región, lo que aumentaría la preocupación entre los distintos sectores productivos del norte del departamento.

Aunque una reunión que habría sido programada para los últimos días no se llevó a cabo debido a la presencia del Ejército Nacional en la zona, persiste el temor entre los campesinos ante la posibilidad de que las citaciones se reanuden y se concreten nuevas exigencias por parte del grupo armado.

Solicitud de intervención de las autoridades

La situación ha generado incertidumbre entre las comunidades rurales, cuya economía depende en gran medida de la cosecha cafetera. Los productores advierten que estas cuotas afectarían sus ingresos, dificultarían el pago de los costos de producción y pondrían en riesgo la rentabilidad de una de las principales actividades económicas de la región.

Ante este panorama, los habitantes piden mayor presencia de la Fuerza Pública y una intervención efectiva de las autoridades para prevenir nuevas extorsiones y garantizar la seguridad de los campesinos, comerciantes y transportadores.