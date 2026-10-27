Gobernador de Antioquia propone eliminar Equipos Básicos de Salud por crisis financiera de EPS

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, eliminar los Equipos Básicos de Salud y destinar los recursos de este programa a incrementar la Unidad de Pago por Capitación, con el propósito de aliviar la crisis financiera que enfrentan las EPS en Colombia.

La solicitud se produjo luego de una reunión realizada el pasado 20 de octubre en Bogotá, durante la cual el mandatario departamental presentó una propuesta para reorganizar la red pública hospitalaria de Antioquia, afectada por las millonarias deudas de las EPS con hospitales y clínicas.

“Le pedimos a la ministra que eliminara los Equipos Básicos de Salud y que esos ocho billones de pesos que se gasta el Gobierno nacional hoy en Equipos Básicos de Salud, que no le sirvieron sino a los propósitos de empleo militante y electoreros de Petro, los dedique mejor a nivelar la Unidad de Pago por Capitación”, manifestó Rendón.

El gobernador aseguró que los recursos destinados a la estrategia de atención primaria orientada a llevar servicios médicos y actividades de prevención de enfermedades del Gobierno Nacional anterior, deberían utilizarse para resolver las dificultades financieras de las EPS, especialmente de Savia Salud, una de las entidades que enfrenta problemas económicos en Antioquia.

Crisis financiera de los hospitales en Antioquia

La red hospitalaria del departamento enfrenta deudas acumuladas de las EPS que han afectado la prestación de servicios médicos y la sostenibilidad de instituciones públicas y privadas.

Por esto, la delegación departamental presentó un documento con propuestas para reorganizar la red pública, fortalecer la infraestructura y mejorar la capacidad de atención de las instituciones de salud.

Entre los asuntos abordados también estuvieron la descongestión de los servicios de urgencias, la atención a mujeres embarazadas, los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes y las dificultades relacionadas con el SOAT.