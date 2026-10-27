$527 millones para la reserva técnica de la Lotería del Quindío tras el reinicio de los sorteos

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Armenia

Recordemos que en el mes de abril de este año fueron suspendidos los sorteos de la Lotería del departamento debido a que el pago de premios mayores agotó el fondo de reserva obligatorio por ley para garantizar los premios.

Precisamente el pasado 20 de agosto fue reanudado el proceso por lo que la asamblea departamental convocó a debate para conocer la situación actual de la empresa.

La gerente de la Lotería del Quindío, Ana Yulieth Díaz manifestó que en 10 sorteos que han establecido han logrado 527 millones de pesos para la reserva técnica con un cumplimiento de un 143% de aumento siendo clara que no ha habido sorteo en que no se nutra esa reserva.

“yo pienso que vamos muy bien, ya que llevamos 10 sorteos sin ninguna novedad, ya que estamos fortaleciendo el recurso de la reserva, estamos muy juiciosos en el plan en el plan de premios que nos ha nos ha dado resultado”, manifestó.

Añadió: “Tenemos alrededor de 1000 millones en premios en poder del público también, que es una respuesta muy buena y estamos trabajando también en la parte administrativa, tratando de mejorar muchas cosas, consiguiendo nuevos distribuidores, consiguiendo nuevos puntos, tocando puertas para abrir ya nuevas plataformas las ventas de la lotería virtual y seguimos trabajando, Vanesita”.

Explicó que tras dos meses de reanudar los sorteos han transferido a la salud 952 millones de pesos lo que es fundamental también para el aporte que se genera desde la empresa al sistema como tal.

“Entonces, yo creo que hay que trabajar. La lotería es una empresa muy bonita y prácticamente nosotros trabajamos es por la salud del departamento y de Colombia porque las foráneas también mandamos platica a esos departamentos”, destacó.

Asimismo, mencionó que los 3 mil 600 millones de pesos aprobados por la asamblea departamental han sido clave el funcionamiento de la entidad.

Destacó también la labor de los 222 loteros entendiendo que no ha sido fácil tras cuatros meses sin sorteos, pero enfatizó en que el proceso va por buen camino.