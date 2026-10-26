Capturan a 12 personas y desarticulan banda de microtráfico que operaba en Samacá

Samacá

La Policía Nacional desarticuló el grupo delincuencial común organizado denominado Nueva Generación, tras la captura por orden judicial de 12 personas señaladas de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio de Samacá, Boyacá. La operación fue adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía Especializada 40 de Tunja y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), luego de seis meses de labores investigativas.

De acuerdo con las autoridades, durante el operativo se ejecutaron cinco diligencias de registro y allanamiento en los barrios Centro, Balcones del Oriente, San Cayetano y Paraíso, así como en la vereda Tibaquita. Las investigaciones incluyeron entrevistas, inspecciones judiciales, técnicas de investigación y el análisis de 40 horas de grabaciones de video.

Entre los capturados se encuentra alias Brayan, señalado como líder de la estructura, y alias Cúcuta, quien presuntamente se desempeñaba como coordinador y distribuidor de los estupefacientes. También fueron detenidos alias El Gordo, Costeño y Vareta, señalados de la venta de drogas, mientras que otras siete personas, identificadas con los alias San Andrés, El Viejo, José, René, Ñoño, Andrey y El Flaco, presuntamente realizaban entregas a domicilio en pequeñas cantidades en barrios y veredas del municipio.

Durante los allanamientos, con apoyo del canino Roma, especializado en la detección de narcóticos, fueron incautados 49,76 gramos de base de coca, 277,06 gramos de marihuana y 426,21 gramos de cocaína. Según la Policía, las sustancias estaban dosificadas y listas para su distribución, con un total de 1.302 dosis.

Las autoridades señalaron que la organización presuntamente utilizaba un parqueadero del municipio para comercializar los estupefacientes y que, en algunos casos, los ocultaba en peluches para evitar ser descubierta. La distribución se realizaba mediante las modalidades de expendios fijos y móviles, con afectaciones reportadas en sectores como la plaza de mercado, entornos escolares, escenarios deportivos, zonas comerciales, áreas boscosas y veredas.

Según el material probatorio recopilado, el grupo tendría capacidad para distribuir más de 5.000 dosis mensuales y generar ingresos cercanos a los 50 millones de pesos al mes. En el operativo también fueron incautados 12 teléfonos celulares y tres motocicletas con fines de comiso, elementos que, según la investigación, eran utilizados para coordinar la venta y distribución de las sustancias. La Policía estimó una afectación de 78 millones de pesos a las rentas criminales.

La institución también informó que los capturados registran, en conjunto, 20 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) como indiciados por diferentes conductas, entre ellas tráfico de estupefacientes, hurto agravado, lesiones personales, daño en bien ajeno y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Estas anotaciones no constituyen por sí mismas condenas judiciales.