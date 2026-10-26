Ricardo Ghibellini es el nuevo embajador de Perú en Colombia

Ricardo Ghibellini, ejecutivo de medios de comunicación, habló en el primer Festival del Pensamiento Iberoamericano de Prisa sobre los desafíos de la región tras la pandemia del COVID-19.

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció el nombramiento de Ricardo Ghibellini Harten como nuevo embajador de Perú en Colombia. No será la primera vez que represente a Perú pues durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) fue embajador peruano ante el gobierno de Brasil.

Durante su gestión como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Brasil, desarrolló una gestión orientada a fortalecer las relaciones políticas, comerciales y culturales entre ambos países.

Este trabajo fue destacado por el gobierno de Brasil que, en 2011, lo distinguió con la Orden de Río Branco en el grado de Gran Cruz, una de sus más altas condecoraciones.

Asumirá el cargo con 70 años.

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Su relación con Colombia

Su vinculación con Colombia inició hace aproximadamente 25 años, cuando hizo parte del Consejo Editorial de América Televisión en representación del Grupo Santo Domingo.

Desde entonces, desarrolló una relación propia y permanente con el país, manteniendo estrechos vínculos personales e institucionales con presidentes, ministros, diplomáticos, empresarios y periodistas colombianos.

También integró el Consejo Consultivo Latinoamericano de PRISA, importante grupo de comunicación con presencia en España y América Latina, vinculado a medios como Caracol Radio.

Su experiencia profesional

Ghibellini Harten participó en la creación y desarrollo de Latina Televisión y fue responsable de la implementación técnica, operativa y de contenidos de importantes señales televisivas, entre ellas Cable Mágico Cultural, Cable Mágico Deportes, Cable Mágico Noticias, RPP TV, Capital TV y PBO.

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Su experiencia internacional incluye Cadena Sur, en Estados Unidos. También presidió el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y fue vicepresidente del Directorio de PromPerú, participando en la promoción internacional de las exportaciones, el turismo y la imagen del país.

También tuvo una trayectoria política en la que hizo parte de seis campañas presidenciales en Perú correspondientes a 1980, 1985, 1990, 1995, 2001 y 2006.