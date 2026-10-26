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26 oct 2026 Actualizado 17:07

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“Si los doctores dicen que está listo, nada lo va a parar”: Louis Prevost, hermano del papa León XIV

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, habló en Caracol Radio sobre la recuperación del pontífice tras ser sometido a cirugía.

“Si los doctores dicen que está listo, nada lo va a parar”: Louis Prevost, hermano del papa León XIV

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El papa León XIV fue sometido a una cirugía para extraer un nódulo detectado en su pulmón derecho. Aunque se confirmó que se trataba de un adenocarcinoma (cáncer de pulmón), la intervención fue exitosa, al punto en el que el pontífice ha ido retomando paulatinamente su agenda, a tan solo 13 días de la operación.

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El cáncer ha sido una enfermedad presente en la familia del pontífice, padecida también por sus dos padres y su hermano mayor, Louis, quien estuvo en los micrófonos de 6AM W en Caracol Radio hablando con Julio Sánchez Cristo.

Noticia en desarrollo.

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