PERFIL del nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

SAO BERNARDO DO CAMPO, BRASIL - 4 DE OCTUBRE: Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil y candidato presidencial. (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images) / Ricardo Moreira

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo 25 de octubre de 2026 la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador opositor Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista. Lula asumirá su cuarto mandato el próximo 5 de enero en Brasilia.

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Lula da Silva, de 80 años, es una de las figuras más importantes de la izquierda latinoamericana. Gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro —hoy en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado— en las elecciones de 2022.

Su campaña presidencial se centró en combatir a la ultraderecha y defender el legado de políticas sociales como Bolsa Família, que sacó a millones de la pobreza y llevó a Brasil a ser la sexta economía del mundo durante sus primeros gobiernos.

Durante la campaña, Lula da Silva pareció en un principio enfocado en exaltar su propia biografía, su “trayectoria épica”, en palabras de su exministro Fernando Haddad.

“Todo lo que me pasó en la vida fue un milagro”, se asombra el propio Lula.

Perfil del nuevo presidente de Brasil

De origen humilde, fue el séptimo de ocho hijos de una familia de labradores. De niño, migró con su familia a los suburbios de São Paulo. Trabajó desde los 12 años como limpiabotas y vendedor ambulante, estudió como tornero mecánico en el SENAI y perdió parte del meñique de la mano izquierda en un accidente laboral en 1964.

Se convirtió en uno de los principales líderes sindicalistas en plena dictadura militar. En 1975 fue elegido presidente del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema y lideró las grandes huelgas de los años 80 que desafiaron al régimen.

En 1980 fundó el PT y en 1983 la Central Única de Trabajadores.

Es el primer obrero en llegar a la presidencia de Brasil. Fue elegido por primera vez el 27 de octubre de 2002 con casi 53 millones de votos y asumió en 2003. Fue reelegido en 2006 para su segundo mandato hasta 2011.

En 2022 ganó su tercer mandato al vencer a Jair Bolsonaro en segunda vuelta.

Se le reconoce haber recuperado las políticas sociales debilitadas por su antecesor y haber frenado la destrucción de la Amazonía. Su tercer mandato, sin embargo, tiene aires de ‘remake’, con pocas ideas nuevas.

580 días de cárcel

El presidente reelecto arrastra, además, como un lastre, una condena por corrupción que lo llevó a pasar 580 días en la cárcel entre 2018 y 2019. Fue anulada por fallos de procedimiento y parcialidad del juez, pero la derecha sigue entonando el cántico “Lula ladrón”.

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