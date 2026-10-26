Líderes políticos reaccionan al triunfo presidencial de Lula da Silva en Brasil

SAO PAULO, BRASIL - 24 DE OCTUBRE: Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil y candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT). (Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

Las reacciones de los líderes políticos comenzaron a surgir tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial en Brasil, celebrada este domingo 25 de octubre de 2026.

El mandatario brasileño se impuso con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador opositor Flávio Bolsonaro, asegurando un cuarto mandato, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

En este escenario, los pronunciamientos de los líderes regionales reflejan las expectativas que refleja el resultado electoral en Latinoamérica y en el mundo.

Mientras los presidentes de Cuba, Panamá y Paraguay destacaron la jornada electoral y felicitaron a Lula por su reelección, el presidente Donald Trump cuestionó el triunfo asegurando que “en Brasil el manual de Joe Biden”.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La presidenta de México felicitó este domingo al mandatario brasileño por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!“, apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Presidente de Panamá, José Raúl Mulino

El mandatario felicitó a su homólogo brasileño por su triunfo electoral en esta “jornada democrática” en Brasil, imponiéndose a Flávio Bolsonaro.

“Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, publicó en su cuenta de X.

Presidente de Paraguay, Santiago Peña

El presidente de Paraguay felicitó a Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

“Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, publicó Peña en X.

Presidente de Chile, José Antonio Kast

El presidente de Chile felicitó este domingo al mandatario brasileño y aseguró que ambos países “tienen mucho futuro en común”.“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, indicó Kast en su cuenta de X.

Chile y Brasil, agregó, “tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

Gobierno de Delcy Rodríguez

El Gobierno de Delcy Rodríguez emitió comunicado en el que felicita al presidente Lula por ganar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de este domingo 25 de octubre de 2026.

“El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática”.

Presidente de EE. UU., Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negó a reconocer.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, indicó.

Expresidente Gustavo Petro

“Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”, dijo el expresidente Gustavo Petro, quien reaccionó a la virtual victoria del presidente Lula da Silva a su cuarta reelección.

“El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales”, añadió Petro.

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