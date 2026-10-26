Murió Eric Bauza, la voz moderna de Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros “Looney Tunes”, a los 46 años

El actor de doblaje y animador canadiense Eric Bauza, ganador de un premio Emmy, conocido por dar voz a personajes de los “Looney Tunes” como Bugs Bunny y el Pato Lucas, falleció el domingo a los 46 años en su casa a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

¿Cómo fue anunciado su fallecimiento?

El fallecimiento de Bauza fue anunciado por su familia, que compartió un comunicado en la cuenta de Instagram del actor este domingo.

“Eric Bauza, actor de doblaje ganador de un premio Emmy y la voz actual de icónicos personajes de los ‘Looney Tunes’, como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido de forma repentina. Más adelante se ofrecerán más detalles”, escribieron.

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¿A qué personajes prestó su voz?

A lo largo de su carrera, Bauza ha sido uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria, prestando su voz a personajes como los ya mencionados Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky, el Correcaminos, Charlie the Dog y otros en la película de los Looney Tunes de este año, “Coyote vs. Acme”.

¿En producciones trabajó?

También ha interpretado personajes en “Space Jam: una nueva era”, “Looney Tunes Cartoons” y otras producciones.

¿Cuántos créditos como actor tenía?

Bauza contaba con más de 400 créditos como actor; su primer trabajo fue en “The Ripping Friends”, en 2001.

Posteriormente, prestó su voz a personajes en “Avatar: el último maestro del aire”, “Chowder”, “Alvin y las ardillas 2”, “Scooby-Doo! Misterios S.A.”, “Fanboy & Chum Chum”, “Ben 10 Omniverse” y muchas producciones más.

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Tan solo en 2026, Bauza ya había participado prestando su voz en proyectos como “Chibiverse”, “Minions y monstruos”, “La isla olvidada”, “Rick y Morty”, “Superkitties” y “Avatar: Los siete refugios”, entre otros.

¿Qué nominaciones recibió por su trabajo?

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en “Looney Tunes Cartoons”, “Muppet Babies” y “The Adventures of Puss in Boots”.

¿En qué se encontraba trabajando?

En el momento de su fallecimiento, Bauza se encontraba en la fase de preproducción de dos proyectos: “Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, en el papel del Pato Lucas, y “The Dragon Masters”, en el papel del Rey Shogun.