Bacilos y Jósean Log presentan ‘La Limonada’, un EP de seis canciones producido por Eduardo Cabra

Bacilos y el cantautor mexicano Jósean Log unieron sus propuestas musicales en ‘La Limonada’, un EP colaborativo de seis canciones producido por Eduardo Cabra, músico y productor puertorriqueño reconocido por su trabajo con Calle 13 y sus múltiples premios Latin Grammy.

El proyecto surgió de varios encuentros creativos en Barcelona, donde los artistas compartieron conversaciones sobre el amor, la paternidad, la migración, la identidad y las diferentes realidades de Latinoamérica. Esas experiencias se convirtieron en canciones que combinan el estilo narrativo de Bacilos con la sensibilidad melódica de Jósean Log.

Según Jorge Villamizar, integrante de Bacilos, la colaboración representó una oportunidad para salir de su zona de confort y explorar nuevas formas de componer. Después de las primeras sesiones, el grupo llevó el material a Puerto Rico, donde Eduardo Cabra se encargó de la producción, con la participación de André Lopes y otros músicos.

‘Criminal’, el primer adelanto del EP

Una de las canciones centrales del proyecto es ‘Criminal’, publicada el 30 de septiembre como primer adelanto. El tema aborda la experiencia de quienes migran en busca de oportunidades y deben enfrentar prejuicios por su nacionalidad, su origen o su acento.

La letra parte de la nostalgia por dejar el lugar de origen y plantea una respuesta frente a la discriminación. Para Jósean Log, trabajar con Bacilos también representó una oportunidad de colaborar con una banda que ha sido referente en su trayectoria musical.

Ampliar Cerrar

Seis canciones nacidas de una experiencia compartida

La canción que da nombre al EP, ‘La Limonada’, propone una mirada irónica y luminosa sobre las oportunidades que se dejan pasar y la tendencia a complicar situaciones cotidianas.

El lanzamiento también está acompañado de videos para cada canción, un documental y piezas audiovisuales que muestran parte del proceso creativo detrás de la producción.

Más información Karol G ganó cuatro premios Billboard de la Música Latina 2026: estas son las categorías

Con este trabajo, Bacilos y Jósean Log presentan una colaboración que reúne distintas generaciones y perspectivas a través de seis canciones construidas a partir de experiencias personales y conversaciones sobre la vida.

El EP ya cuenta con una página de preestreno en Spotify para quienes quieran seguir su lanzamiento.