En su cumpleaños número 75, Charly García anunció un nuevo documental sobre su vida: ¿Cuándo sale?

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 26: Argentinean singer Charly Garcia speaks during a press conference to present his new album 'El Concierto Subacuatico' and announce his next concert in Mexico City at Camino Real Hotel on May 26, 2010 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Jam Media/LatinContent via Getty Images) / Jam Media

Este viernes, en el cumpleaños número 75 del músico argentino Charly García, Netflix anunció un nuevo documental sobre su vida.

¿Qué se puede ver en el video?

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, un cable recorre las oficinas de Netflix y se conecta a un teclado, en el que García toca un acorde y dice: “Ahora sí, Charly por Charly”.

Posteriormente, salen los textos “Hecho en Argentina” y “Próximamente” y al cierre vuelve y aparece García frente al mismo teclado diciendo “Bien, ¿no?“.

¿Quién es Charly García?

Es considerado uno de los músicos de rock más importantes de la música argentina y latinoamericana.

Charly García es ampliamente aclamado por su trayectoria discográfica, tanto en sus diversos grupos como en su faceta solista.

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Sus letras se caracterizan por ser transgresoras y críticas con la sociedad argentina contemporánea, especialmente durante la dictadura militar.

Durante su adolescencia, a principios de los años 70, García fundó la banda de folk-rock Sui Generis junto a su compañero de clase Nito Mestre.

La banda se separó en 1975, tras un concierto mítico en el Luna Park.

Posteriormente, García formó parte del supergrupo PorSuiGieco y fundó otro supergrupo, La Máquina de Hacer Pájaros.

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Tras dejar ambos proyectos, García se trasladó a Brasil, para regresar poco después a Argentina y fundar, a finales de los años 70, el supergrupo Serú Girán.

El grupo se disolvió en 1982, tras haber publicado cuatro álbumes de estudio.

García emprendió una prolífica carrera en solitario, caracterizada por su exitosa trilogía de álbumes de new wave “Yendo de la cama al living”, “Clics modernos” y “Piano bar”.

En los años siguientes, García trabajó en los proyectos Tango y Tango 4 con Pedro Aznar y lanzó una segunda trilogía exitosa con Parte de la religión, Cómo conseguir chicas y Filosofía barata y zapatos de goma.