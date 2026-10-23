La actriz Judi Dench, “M” en James Bond, afirmó que ya no puede actuar por el deterioro de su vista

La actriz británica Judi Dench ha revelado que el deterioro de su vista le impide actuar, tanto en el cine como en el teatro.

¿Qué le pasó a Judi Dench?

Más de una década después de que le diagnosticaran degeneración macular, la actriz de 91 años ofreció una actualización a la BBC este jueves.

“Ya no puedo estar en un escenario, ya no puedo participar en una obra de teatro, ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer”, afirmó.

Durante la entrevista, Dench explicó que no podía ver el rostro de la persona que la entrevistaba, a pesar de que esta se encontraba a escasa distancia.

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Cuando le preguntaron cómo llevaba la vida con el deterioro de su vista, respondió: “Tengo que aguantarme”.

Reconocer a las personas también se ha vuelto difícil. Dench relató situaciones en las que se acercaba a alguien a quien creía conocer, lo saludaba y le ofrecía un abrazo, solo para darse cuenta después de que se había equivocado.

¿Desde cuándo ha hablado de su problema?

En una entrevista de 2025 con ITV, junto a Ian McKellen, reveló que ya no podía reconocer a las personas, ver la televisión ni leer. “Ya no puedo ver. Tengo, ya sabes, eso”, comentó en aquel momento.

Cuando McKellen bromeó diciendo que el público aún podía verla, Dench respondió: “Sí, y yo puedo ver tu silueta; te conozco muy bien. Pero ahora ya no puedo reconocer a nadie... No puedo ver la televisión, no puedo ver para leer”.

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En 2023, también reveló que el deterioro de su visión hacía que aprenderse los diálogos fuera cada vez más complicado, a pesar de que antes solía apoyarse en su memoria fotográfica para memorizar los guiones.

“Se ha vuelto imposible y como tengo memoria fotográfica, necesito encontrar un dispositivo que no solo me enseñe mis diálogos, sino que también me indique en qué parte de la página aparecen”, explicó durante su participación en el programa “The Graham Norton Show”.

Dench habló por primera vez en público sobre la pérdida de su visión en 2012. Desde entonces, esta afección ha impuesto cada vez más limitaciones tanto en su vida profesional como en la personal.

¿Qué papeles y galardones ha recibido durante su carrera?

Ha interpretado a Julieta, Lady Macbeth y Cleopatra sobre los escenarios, y a “M” en ocho películas de la saga de James Bond.

A lo largo de siete décadas en el teatro, el cine y la televisión, ha obtenido un Óscar, un Tony y siete premios Olivier.