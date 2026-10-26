Motociclistas de Tunja protestarán por restricción del parrillero decretada por la alcaldía

Restringen la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre

Tunja

Unos 200 motociclistas saldrán a protestar esta tarde desde el Centro Comercial La Sexta en el norte de Tunja y hacía el centro de la ciudad contra el Decreto 0294 donde se toman medidas temporales de seguridad y convivencia durante 3 días.

En el documento se restringe la circulación de motocicletas con parrillero entre las 6 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre, con excepciones para determinados integrantes de la fuerza pública, organismos de emergencia y personal autorizado de seguridad privada e instructores de conducción.

En el artículo quinto del Decreto se establece la prohibición de la profanación de tumbas, la alteración y los daños a la infraestructura de los cementerios del municipio.

La medida busca garantizar el respeto y la conservación de estos lugares, especialmente durante una temporada en la que las familias suelen visitar las tumbas de sus seres queridos.

Entre las demás restricciones figuran la prohibición de fogatas y quemas abiertas en áreas urbanas, parques, vías públicas y zonas de reserva, así como limitaciones al uso y la manipulación de pólvora sin los permisos correspondientes.

El Decreto 0294 también establece que la Alcaldía, las secretarías de Interior y Seguridad Territorial y de Movilidad y Vida Territorial, junto con la Policía Metropolitana y los organismos de socorro, coordinarán las acciones para garantizar el cumplimiento de las medidas.

El decreto estará vigente durante ese periodo y contempla sanciones por incumplir las restricciones de tránsito establecidas.