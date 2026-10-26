Mineros tradicionales de Socha protestarán por temor al cierre de 50 minas de carbón

Los mineros tradicionales de Socha, Boyacá, adelantarán una manifestación pacífica en el parque principal, desde las 8:00 de la mañana.

Socha

Los mineros tradicionales de carbón de Socha anunciaron una manifestación pacífica para este lunes 26 de octubre en el parque principal del municipio, con el propósito de solicitar al Gobierno nacional y al Ministerio de Minas y Energía soluciones frente a la situación que enfrentan las explotaciones de la vereda El Curital.

Jorge García, vocero de los mineros, aseguró que cerca de 40 a 50 bocaminas podrían verse afectadas por los cierres, una situación que, según indicó, tendría consecuencias para alrededor de 2.000 familias que dependen de esta actividad.

“Nosotros somos más o menos unas dos mil familias que nos estamos beneficiando de la extracción del carbón. Lo que necesitamos es que, en lugar de que vengan y nos cierren o nos sellen las minas, nos brinden apoyo para poder continuar trabajando”, manifestó García.

Piden oportunidades para formalizarse

El vocero sostuvo que los pequeños productores han buscado alternativas para formalizar sus labores, pero asegura que no han recibido respuestas suficientes de las autoridades. También destacó la importancia de la minería tradicional para la economía local.

“Nosotros no queremos ser ilegales, queremos que nos formalicen y poder contribuir al beneficio de nuestro pueblo, como lo hemos venido haciendo. Hemos sostenido el comercio de Socha y necesitamos que también haya apoyo para los pequeños mineros y los mineros tradicionales”, expresó.

García agregó que la actividad involucra principalmente a habitantes de la región y beneficia a hogares con niños, adultos mayores, personas con discapacidad y madres cabeza de hogar.

“Estamos muy preocupados y queremos que el Gobierno nacional nos colabore. Somos gente pacífica, queremos soluciones y no causarle problemas al Gobierno ni a nuestro municipio”, señaló el vocero.

La manifestación está prevista para las 8:00 de la mañana de este lunes. Los mineros esperan obtener una respuesta del Gobierno nacional frente a sus solicitudes y a la situación de las bocaminas de El Curital.