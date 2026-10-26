Sector papero acuerda hoja de ruta con el Gobierno nacional para mejorar la comercialización

Boyacá

El control a las importaciones, la lucha contra el contrabando, la estabilización de precios y el acceso a financiación fueron algunos de los temas abordados durante una jornada de concertación con productores de papa en Villapinzón, Cundinamarca, en la que participó Boyacá.

El secretario de Agricultura de Boyacá, Andrés Leonardo Becerra Bonza, explicó que durante la mesa de concertación los productores y representantes gremiales expusieron sus principales preocupaciones frente a la comercialización y las condiciones de producción. Según el funcionario, una de las solicitudes más reiteradas fue fortalecer los controles a las importaciones de productos derivados de la papa, especialmente los destinados a fritura, así como a la entrada de papa fresca, el contrabando y el comercio de semillas.

“Uno de los temas que más se solicitó fue el tema de la importación, el control de importación de productos de papa ya congelada, para frito”, señaló. El secretario también indicó que se planteó la necesidad de establecer mesas de trabajo con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para coordinar acciones frente a la punta morada de la papa, una problemática fitosanitaria que afecta a Boyacá y Cundinamarca.

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El funcionario agregó que, durante el encuentro, el ministro de Agricultura manifestó su disposición para trabajar en las solicitudes presentadas por los productores de ambos departamentos. Entre los asuntos expuestos también estuvieron el acceso a maquinaria y herramientas tecnológicas, la investigación para mejorar la producción de semillas y tubérculos, y las alternativas de financiación para los agricultores. “Se establece la hoja de ruta y esperamos poder hacerles seguimiento y acompañamiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Agricultura”, afirmó.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura informó que la jornada, liderada por el ministro Indalecio Dangond Baquero en Villapinzón, permitió concertar una hoja de ruta orientada a mejorar la competitividad, aumentar la productividad y reducir los costos de producción del cultivo de papa.

De acuerdo con la cartera nacional, producir una hectárea de papa cuesta cerca de 35 millones de pesos. Ante este panorama, el ministro planteó aumentar el rendimiento promedio de 30 a cerca de 50 toneladas por hectárea mediante el uso de tecnología, mejores prácticas agrícolas y sistemas de riego eficientes.

El Ministerio también informó que los acuerdos contemplan revisar las importaciones y los mecanismos de defensa comercial, avanzar en la estabilización de precios, combatir el contrabando, fortalecer los seguros agrícolas y promover la mecanización. Asimismo, se abordaron el acceso al crédito, los alivios financieros, la comercialización con valor agregado, la financiación de insumos y la prevención de la punta morada de la papa.

En la jornada participaron las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca, Fedepapa, la Alcaldía de Villapinzón y productores de distintas regiones. La hoja de ruta busca coordinar acciones entre las instituciones y los diferentes actores de la cadena productiva para mejorar las condiciones económicas y la competitividad del sector papero colombiano.