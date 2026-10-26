María José Pizarro sobre señalamientos en su contra:“Quieren sacarme de la política”
Según dijo, estas acciones buscarían excluirla de la política, como, indicó, ocurrió con su padre.
La exsenadora María José Pizarro rechazó los señalamientos que, según afirmó, buscan afectar su reputación y apartarla de la carrera política. Aseguró que, durante el último mes, ha enfrentado dos episodios de acusaciones que considera infundadas y que harían parte de una estrategia para desacreditarla públicamente.
La congresista cuestionó que se conviertan menciones sin pruebas en condenas sociales a través de publicaciones en plataformas digitales. Según dijo, estas acciones buscarían excluirla de la política, como, indicó, ocurrió con su padre.
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María José Pizarro advirtió que acudirá a la justicia
Pizarro defendió su trayectoria política y su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y las causas populares, y detalló que estas luchas son fundamentales en su ejercicio público. También reprocho las situaciones que, según señaló, se insinúan en las acusaciones.
Finalmente, advirtió que acudirá a los estrados judiciales si se difunden afirmaciones falsas o se establecen asociaciones sin fundamento con su nombre.