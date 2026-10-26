María José Pizarro sobre señalamientos en su contra:“Quieren sacarme de la política”

La exsenadora María José Pizarro rechazó los señalamientos que, según afirmó, buscan afectar su reputación y apartarla de la carrera política. Aseguró que, durante el último mes, ha enfrentado dos episodios de acusaciones que considera infundadas y que harían parte de una estrategia para desacreditarla públicamente.

La congresista cuestionó que se conviertan menciones sin pruebas en condenas sociales a través de publicaciones en plataformas digitales. Según dijo, estas acciones buscarían excluirla de la política, como, indicó, ocurrió con su padre.

María José Pizarro advirtió que acudirá a la justicia

Pizarro defendió su trayectoria política y su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y las causas populares, y detalló que estas luchas son fundamentales en su ejercicio público. También reprocho las situaciones que, según señaló, se insinúan en las acusaciones.

Finalmente, advirtió que acudirá a los estrados judiciales si se difunden afirmaciones falsas o se establecen asociaciones sin fundamento con su nombre.