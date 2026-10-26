Gobernación de Antioquia entregó dotación para fortalecer la atención en salud mamaria

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Gobernación de Antioquia entregó una dotación de equipos médicos, mobiliario y materiales educativos a Metrosalud para mejorar las condiciones de atención de las mujeres en siete Consultorios Rosados de Medellín.

La inversión, que asciende a $1.050 millones, fue financiada mediante recursos del Fondo de Inversión Social del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y busca fortalecer los servicios de valoración clínica, educación y detección oportuna de posibles casos de cáncer de mama.

Entre los elementos entregados se encuentran equipos biomédicos, camillas, muebles para consultorios y salas de espera, así como materiales educativos que permitirán orientar a las usuarias sobre los signos y síntomas de alarma de esta enfermedad.

“Esta es una inversión social maravillosa que se concreta con la asistencia del IDEA. En este caso es la dotación y puesta en marcha de unos Consultorios Rosados que les permiten a las usuarias una detección temprana de cáncer de mama”, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Consultorios Rosados buscan fortalecer la detección temprana del cáncer de mama

La estrategia de los Consultorios Rosados está orientada a facilitar el acceso de las mujeres a servicios de salud mamaria, de acuerdo con su edad, antecedentes médicos y factores de riesgo.

A través de estos espacios se busca identificar oportunamente posibles alteraciones y orientar a las pacientes hacia los procedimientos diagnósticos necesarios, con el fin de favorecer la detección de la enfermedad en etapas tempranas.

La Gobernación de Antioquia anunció que para 2027 buscará extender la estrategia de Consultorios Rosados a las subregiones del departamento, también mediante recursos del Fondo de Inversión Social del IDEA.

Según las cifras entregadas por la administración departamental, entre 2024 y 2026 este fondo ha gestionado $60.181 millones en inversiones y aportes de aliados estratégicos, destinados a proyectos en 76 municipios de Antioquia. De estos recursos, $37.151 millones corresponden a inversiones del IDEA y $23.030 millones a aportes de aliados.

En el sector salud, el fondo ha destinado más de $6.000 millones a intervenciones en instituciones como el Hospital Marco Fidel Suárez, el Hospital Infantil Concejo de Medellín y el Hospital La María.