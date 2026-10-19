Primera dama participó en jornada de concientización sobre el cáncer de mama en Medellín

Primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda en jornada de lucha contra el cáncer de mama en Medellín. Foto: Cortesía.

Medellín

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, llegó este lunes 19 de octubre a Medellín para participar en una jornada de salud y bienestar en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Pineda estuvo acompañada por Margarita María Gómez, primera dama de Medellín, y varias concejales de la ciudad, quienes se sumaron a esta iniciativa que busca promover la detección temprana del cáncer y facilitar el acceso de la comunidad a servicios gratuitos de salud.

La actividad, organizada por las Tigresas de la Patria Antioquia como parte de la campaña Octubre Rosa, se llevó a cabo en la sede de la organización, ubicada en la avenida 80 #49A-39.

Jornada de concientización sobre el cáncer de mama

Durante la jornada se dispusieron diferentes servicios de prevención y atención médica, entre ellos mamografías gratuitas para mujeres entre los 50 y 69 años, pruebas de tamizaje de ADN-VPH para mujeres de 30 a 65 años y exámenes de antígeno prostático para hombres entre los 50 y 75 años.

Asimismo, los asistentes pudieron acceder a servicios de vacunación, valoración física, atención en salud materna y femenina, orientación para la afiliación al sistema de salud y asesorías sobre tatuaje de pezones, una alternativa de reconstrucción estética para mujeres que han enfrentado tratamientos contra el cáncer de mama.

La programación también incluyó corte de cabello solidario, entrega de ayudas de movilidad y servicios de laboratorio dirigidos a afiliados de Savia Salud y Nueva EPS.

Además de los servicios médicos, la jornada contó con actividades educativas enfocadas en el autocuidado, el bienestar emocional, la alimentación saludable y el fortalecimiento de las redes de apoyo para sobrevivientes del cáncer.

Entre las actividades programadas se destacó la charla «El arte de florecer mientras cuidamos», dirigida a mujeres cuidadoras, quienes también recibirían kits como parte de la iniciativa.