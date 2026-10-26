Investigan ataque sicarial contra mujer en Cúcuta

Autoridades investigan móviles del ataque a Evelin Tapias en el el Anillo Vial Oriental / Foto Redes Sociales

Cúcuta

Las autoridades tratan de establecer los móviles que rodearon el homicidio de una mujer en el Anillo Vial Oriental en la ciudad de Cúcuta.

La víctima identificada como Evelin Julieth Tapia Bastidas de 31 años se movilizaba en su vehículo una Toyota Cross cuando fue atacada por sicarios, luego de dejar a su hija en un plantel educativo.

La acción violenta motivó que la mujer perdiera el control del vehiculo, estrellandose en el lugar y cayendo a una cuneta de la zona.

La mujer recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el pecho y otro en el cuello que le cegaron la vida en el lugar donde se presentó el hecho.

Trascendió, que la víctima era residente en el municipio de Villa del Rosario, una de las localidades del área metropolitana de Cúcuta.