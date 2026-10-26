Fiscalía citará a Angie Rodríguez y a Laura Sarabia por presuntas irregularidades en el Dapre

Justicia

La Fiscalía General de la Nación anunció que citará a las exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez y Laura Sarabia; entre otros exfuncionarios que podrían estar involucrados con los presuntos hechos de corrupción en la contratación de mujeres de manera irregular y a cambio de supuestos favores sexuales en el Gobierno de Gustavo Petro.

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De esta manera, se confirmó la primicia de Espinosa en Caracol Radio sobre la noticia criminal que desde el pasado 23 de octubre abrió la Fiscalía con relación a las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Dapre y en otras entidades públicas durante el pasado gobierno.

También se conoció que las recientes revelaciones de la Revista Semana serán incluidas dentro de la misma indagación por la presunta contratación irregular de mujeres.

Dicha indagación fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que contará con el apoyo de un equipo especializado de fiscales e investigadores de policía Judicial.

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Debido a esto, la Fiscalía anunció que “inicialmente serán citadas las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia; entre otros funcionarios y exfuncionarios de la misma entidad, y personas que podrían tener relación con lo conocido hasta el momento. Además se dispondrán las respectivas actividades de policía judicial”.

Cabe recordar que, al expresidente Gustavo Petro solo puede investigarlo la Comisión de Acusaciones de la Cámara (por el fuero de exmandatario) y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (por el fuero como exsenador).

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