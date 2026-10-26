Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en Dapre en Gobierno Petro

Este fin de semana se conoció la denuncia de una joven que señalaba al expresidente Gustavo Petro de haber pagado servicios sexuales con contratos en diferentes entidades del Estado. Según lo que reveló en entrevista con la Revista Semana, Deicy Jiménez, la joven denunciante, habría trabajado durante 5 años con aliados políticos del petrismo.

Caracol Radio buscó los contratos con los que habría estado vinculada Jiménez con el Estado previamente y durante el gobierno del expresidente Petro. Se encontraron en total 10 contratos, de los cuales 7 de ellos fueron con el Congreso de la República, 2 con el Ministerio de Interior y otro fue con la Supervigilancia, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.

Ante estos hechos, se conoció que ya se ha abierto una noticia criminal por estas denuncias y posibles irregularidades en el Dapre.

El 23 de octubre se abrió noticia criminal con relación a las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y en otros entornos relacionados con el Gobierno de Gustavo Petro. Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres y lo manifestado por Angie Rodríguez.

La indagación será asumida una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y estará apoyada de un equipo especializado. Las primeras citaciones saldrán este lunes, 26 de octubre.

Inicialmente, el delito es abuso de función pública, pero si se encuentran elementos sólidos, se pueden desprender más, o por el contrario, cerrar el tema porque no habría nada.

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