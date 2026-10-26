Estudiante santandereano gana el Reto Alimentarte 2026 con un plato inspirado en el cacao

El talento santandereano se destacó en el Reto Alimentarte 2026 gracias al plato Alma Chucureña, una creación gastronómica que surgió de la investigación y la exploración de uno de los productos más representativos del departamento: el cacao.

Su creador, Andrés Felipe Flórez Fontecha, cursa quinto semestre de Gastronomía en la UNAB. A través de un proceso que incluyó visitas a fincas, conversaciones con productores y pruebas con más de 40 mazorcas, el estudiante descubrió que este fruto ofrece posibilidades culinarias que van más allá de la elaboración tradicional de chocolate.

La propuesta se desarrolló como parte de una investigación sobre el cacao de San Vicente de Chucurí, sus características sensoriales y su relación con la identidad cultural del municipio. Durante el proceso, Andrés experimentó con distintas partes de la mazorca y técnicas de preparación para aprovechar sus sabores, texturas y propiedades.

Ingredientes de Alma Chucureña:

Preparaciones confitadas, fermentadas y tostadas

Notas dulces, cítricas y frutales.

Incorpora mandarina, flores de cacao y una limonada elaborada con aguacate.

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Más allá de la propuesta culinaria, el proyecto busca visibilizar a las familias que cultivan el cacao.

Andrés Flórez, explicó “acercarse a los productores fue fundamental para comprender la relación entre la gastronomía, la historia y la identidad de San Vicente de Chucurí”.

Con este primer puesto, Flórez no solo destaca por su talento y creatividad, sino también por demostrar cómo la investigación puede abrir nuevas posibilidades para los ingredientes locales.