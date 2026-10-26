Murió el primer director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Eduardo Parra

Bucaramanga

Uno de los grandes artífices del debate público en la promoción de la participación ciudadana en Bucaramanga, el ingeniero civil, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, Eduardo Parra Gómez falleció por causas naturales.

Comenzó labores profesionales en 1.957 trabajando para la firma Restrepo y Uribe. Luego se desempeñó como jefe de pavimentos y concretos del Ministerio de Obras Públicas. Fue socio de una empresa llamada Tapias y Parra. Fue designado como subgerente técnico de Coinverco.

Fue el primer director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb en 1.966. Estuvo en el cargo hasta 1.972. En el libro “Quién es quién es Santander”, primer tomo, escrito por don Edmundo Gavassa se le define como “planificador urbano y líder cívico”.

En la obra se menciona que, en su rol de primer director de la corporación ambiental, el ingeniero “se fijó como objetivo fundamental resolver el problema de la erosión” para lo cual concretó durante su gestión la construcción de “drenajes y diques de control del primer tramo de la Quebrada La Joya y del colector final de la quebrada La Cuyanita”.

Tras retirarse de la Corporación, fue designado como subgerente técnico nacional del Instituto de Crédito Territorial, ICT. Fundó otras empresas de las cuales fue socio, por ejemplo, Urbaniza y Parra Gómez y Asociados.

El ingeniero Parra Gómez fue uno de los fundadores de la Fundación Participar “una organización civil enfocada en promover la veeduría ciudadana, la transparencia y el debate sobre políticas públicas locales”.

“La fundación fue constituida el 23 de junio de 1994 por un grupo de santandereanos preocupados por la falta de canales efectivos para la participación ciudadana. Su carta constitutiva expresa claramente esa motivación: “La ausencia de participación ciudadana en la dirección de los destinos públicos”, se lee en el portal del organismo del cual fue artífice el ingeniero Parra.

Estuvo casado con Diana Silva; tuvieron dos hijos Diana María y Gabriel Eduardo Parra Silva. Su deceso generó varias reacciones. Rodrigo Fernández lamentó el hecho: “Enorme pérdida para Participar, para la ingeniería de consulta como quiera que fue presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI y de Camacol y socio vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Paz en la tumba del amigo y colega y fortaleza a sus hijos y familiares”.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander también lamentó la muerte del ingeniero. Lo definió como “gran ciudadano, primer director de la Cdmb, fundador de la Fundación Participar y miembro de la junta de la Sociedad Santandereana de Ingenieros”.